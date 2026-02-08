考上警大卻GG！台南「警界彭于晏」為正妹放水、下班滑進房5小時 綠帽男怒：聽到親密聲

台南「警界彭于晏」去年攔查酒駕時，疑對肇事女子有好感而放水，只開罰男方、未罰女方；下班後還到女子投宿的旅館，在房內相處約5小時。女子男友不滿，稱聽到親密聲，憤而檢舉。

台南市警二分局一名外型帥氣、被封為「警界彭于晏」的黃姓員警，過去曾以單年破獲345件刑案的優異表現榮獲「全台功獎王」及「戰神」稱號。然而，這位昔日的警界明星如今卻因涉嫌圖利、外流個資及濫用職權，遭到檢方起訴並即刻停職，從警6年的職涯面臨崩壞。

罰男不罰女？執勤竟成搭訕現場

整起事件起源於2025年6月22日凌晨，黃員執行臨檢時攔查到一對騎車雙載的情侶，廖姓男子酒測值達0.49毫克，被依公共危險罪送辦。依據法令，後座的石姓女子應接受「酒駕連坐」處分，罰鍰金額介於6000元至1萬5000元之間。

然而，起訴書指出，黃員疑因對石女產生好感，竟私下指示不知情的同事「僅對廖男開單」，刻意漏掉石女的違規紀錄，讓其當場離開。廖男事後指控，當時自己被銬在派出所，黃員卻利用職權搭訕其女友。

下班「巧遇」滑進房5小時 親密聲響成鐵證

更誇張的是，黃員在清晨下班後，隨即前往石女下榻的旅館，並在門口上演「巧遇」，兩人隨後進入房間共處長達5小時，直到上午10時許黃員才離開。

而根據《三立新聞網》報導，被「戴綠帽」的廖男事後憤而蒐證檢舉，更表示曾聽到房內傳出「親密關係的聲響」。雖然黃員在調查時辯稱進房是為了「借廁所」及「純聊天」，但檢警調查後認定兩人背景單純，排除「仙人跳」或設局可能，認定黃員行為已嚴重違法。

洩密成慣犯 偵查報告傳群組「議論」

檢方偵辦過程中還查出「案外案」，黃員不僅翻拍酒駕案件當事人的身分證及酒測資料傳至家庭群組，更在同年8月翻拍詐欺案的偵查報告供友人瀏覽及閒聊。檢方認為，黃員多次外洩偵查情資與民眾隱私，涉嫌違反《貪汙治罪條例》圖利罪、《個資法》及洩密罪，因此依法提起公訴。

警局火速停職：絕不護短

台南市警二分局表示，黃員過去表現認真，甚至已考上警大二技準備進修，但違法事證明確，目前已依規定將其停職並追究行政責任。警局強調，對於員警違法犯紀案件，秉持「警紀警辦」立場，絕不掩飾或護短，並已完成對石女的補開罰單程序。

★《鏡報》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。



