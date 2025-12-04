考上高考已離職！篩檢全聯台灣鯛搞烏龍 高市女助理被送辦

高雄市衛生局誤判全聯鯛魚排含禁藥，今召開記者會道歉。高市府衛生局提供



全聯販售的「台灣鯛魚排（大）」日前被高雄市衛生局驗出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，業者自行送驗卻未檢出，衛生局原本強調依法依程序檢驗，還說業者送驗的是不同批號檢體。今天（12/4）事件大逆轉，衛生局開記者會道歉，坦承電腦設定疑遭更改，當時操作的29歲陳姓女助理考上高考後已離職，她疑似在任職期間改動數據，才導致結果超標，將移送檢調還原事件真相。

衛生局在10月27日、28日展開抽驗的前置作業，10月29日至11月4日開始檢驗，過程都由陳姓女研究助理操作；經內部調查，檢驗科內部儀器品管紀錄正常，但設定條件遭更改，設定值被放大10倍，導致檢驗結果出現不合格。

據《自由時報》報導，衛生局根據內部資料追查，陳姓女研究助理自10月27日至11月4日間，疑更動相關參數或設定，陳女雖已離職，但為釐清是故意或過失，已將全案送交檢調釐清。

衛生局長黃志中、副局長潘炤穎今天召開臨時記者會，向口湖漁類生產合作社、全聯及受影響的消費者鄭重致歉。黃志中表示，此為單一事件，之前並沒有電腦設定更動紀錄；相關損失賠償事宜，衛生局將與全聯及業者主動協調。

