考到駕照後「不曾上路過」他煩惱：怎麼突破？過來人給建議

不少民眾考到駕照後，因為長時間沒有練習，漸漸變得不敢上路，對此有網友坦言感到非常苦惱，忍不住好奇其他網友的經驗談，「想問大家都怎麼突破不敢開車這件事？」引發討論。

有網友在論壇Threads發文，透露自己考到駕照已經好一陣子了，但因為對自己沒信心，所以一直沒有上路過，對此感到十分煩惱，忍不住好奇其他網友的經驗談，「想問大家都怎麼突破不敢開車這件事？」、「大家都是怎麼做到的？請跟我分享～」

不少網友表示「可以找人車比較少的時段練習」、「我請熟的人陪我一起開車，找個人車少的地方先練習，或偏僻沒什麼車的停車場，從寬闊的空間練習，腦中規畫目前想要的路線或停車格，慢慢練習車子的空間感，有一點熟悉之後再到寬闊的馬路練習，逐步前進困難度」

「真的要逼自己常常去練習，我也是拿到駕照十年後才開始開車，如果有『情緒穩定會開車的副駕』會幫得上忙，之前剛開始練車的時候我還會去找很多停車影片來看，多少有點幫助哦，祝你順利早日突破」、「某天需要自己去一個開車才能到的地方很自然就開了，要相信自己在駕訓班學到的東西」、「不得已有需求的時候，就會強迫自己上路多繞多練習，如果有不會碎念願意指導的老手陪練，會上手得比較快」。

其中有許多網友推薦道路駕駛「有些駕訓班有路駕班，你可以考慮」、「可以參考道路駕駛課程」、「去找道路駕駛的教練教學，開了三天，然後找朋友開車出去玩，默默的就可以上路了」、「我自己是因為小孩大了、要接送小孩，所以又回去找駕訓班補課，才終於敢上路」。

撰稿：吳怡萱



