「考前猜中」賴瑞隆會險勝! 他稱 : 全看「德公意志」 還說新竹縣會這樣.....

民進黨籍立委賴瑞隆將代表民進黨參選2026高雄市長。 圖 : 翻攝自Facebook@賴瑞隆

[Newtalk新聞] 民進黨高雄市長民進黨內初選昨（13）日由立委賴瑞隆以 0.6 個百分點險勝同黨立委邱議瑩。對此，政治評論人黃士修直言，結果本就在誤差範圍內，真正影響走向的仍是黨內決策層的判斷，全看「德公意志」。

黃士修指出，高雄、台南與新竹等地屬於民進黨的「傳統優勢選區」，黨內普遍存在「派誰都能贏」的心理，因此初選往往比大選本身重要，但也更考驗領導者的戰略決策。

他分析，台北地區媒體聲量容易帶動選民關注，甚至改變趨勢，但在多數地方選區，選民流動性低，地方的基本面與籌碼面，往往比技術面更具決定性。

例如新竹縣選情，黃士修指出，當地對藍營支持結構並非是「統獨意識」的深藍，而是一種對長期生活穩定的認同。他以現任縣長楊文科在 2022 年高得票率為例，指出接班人能否承接既有基本盤，將是關鍵。

他認為，綠營呼聲最高的仍是鄭朝方，其在竹北市的實力不容忽視。當時 2018 年，楊文科打敗過鄭朝方和徐欣瑩，2022 年鄭朝方改去選竹北。藍營若布局 2026，必將在徐欣瑩的形象牌，與陳見賢的組織牌之間做選擇，前者是正面衝撞對手強區，或許可以抗衡。而後者則是透過基層動員壓縮對手空間。

黃士修指出，當黨內評估「不論提名誰都有勝算」時，更應計算初選後的整合成本。他直言，初選後的團結往往流於口頭，即使敗選者表態支持，基層動員仍可能出現落差，導致選戰後期效率下降。

至於跨黨合作，他認為「藍白合」的難度遠高於想像，以新竹縣為例，不僅牽涉縣長人選，還涉及多個鄉鎮市長席次的讓與與協調。他強調，地方選舉終究回到組織與談判能力，若忽略這些隱形成本，往往成為選戰最後一哩路的致命傷。

