考卷大如棉被！家長出奇招對付寒假：孩子寫完還想再來一份

一名家長為了促進孩童學習，出奇招印A0尺寸考卷。圖／翻攝自微博

寒假到來，許多學校會準備作業、練習題豐富孩童假期，不過一名家長指出，因近期校方要減輕孩子學習壓力，沒有舉辦考試，遂自行於網路找來一份考卷，讓孩子練習以保持學習能力，不過為了同時增添趣味，考卷由以往A4、B4大小，放大至「A0」1平方公尺，笑說孩子寫完1張考卷仍意猶未盡。

根據《極目新聞》報導，日前中國湖北一名家長在社群分享，將考卷印成1平方公尺大，孩童竟別於以往排斥心情，開心地趴在地上作答，甚至寫完1張考卷後，還向家長主動索取下一份考卷；貼文曝光，網友笑說「時間過得真快啊，試卷都長這麼大了」、「寫累了還能當被子蓋上睡一覺」、「這樣就不會近視了嗎」。

一名家長為了促進孩童學習，出奇招印A0尺寸考卷，令網友笑說「寫累了可以當棉被蓋上睡覺」。圖／翻攝自微博

該名家長解釋，因先前校方為了減輕孩童學習壓力，取消考試制度，不過為了讓孩子保持學習，只好特地在網路下載考題，出奇招花了人民幣15元（約新台幣67元）印超大份考卷，沒想到孩子相當興奮，回饋感十足。

不過一名家長指出，看到此方法後嘗試用於不愛學習的孩子身上，起初孩子以為是玩具，「後來發現是考卷又覺得很失落」，有戲弄之感，最終仍未成功吸引孩子答題，雖然相同招數無法適應每位孩童，仍掀起各地家長們效仿，引發網友熱議。



