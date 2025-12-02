考卷寫中華民國被扣分！他社群挨轟刁難老師

▲高雄岡山高中一名高三生抱怨把台灣寫成中華民過卻被老師扣分。（圖／資料照片）

[NOWnews今日新聞] 高雄岡山高中一名高三生日前在Threads上發出考卷照片，在一社會與經濟的題組內，題目問「台灣」，他寫了「中華民國」，被老師圈起來還扣分，他認為：「台灣和中華民國泛指同一個政治實體，題目設計本身不夠精確」。不過，該文一出，底下大批網友紛紛留言砲轟：「ABC你會寫甲乙丙？」、「這是填充題，有標準答案的東西，幹嘛刁難閱卷老師？」

該高三生發文寫著：「答案寫自己國家的本名，但還是被扣了分數」，而在他的考卷上可看到，在第51至60題的題組中，列出美國、中國、日本、台灣、新加坡、韓國等國的經濟數據，讓學生判斷並作答，但該學生寫了中華民國，被老師圈起來、打上問號，老師甚至也把題目中的台灣2字圈起來作為提示。

不過，老師的評分標準仍讓該學生委屈發文喊道：「台灣和中華民國以現況來看，是泛指同一個政治實體吧？如果題目本身只接受台灣，而不接受中華民國，造成概念正確，但文字不符的情況，這是題目設計本身不夠精確吧？！」

該文隨即引發大批網友熱議，不少網友認為：「先不提國名問題，題目上是台灣，回答就是台灣」、「可以知道你們低齡民國派的政治心路歷程嗎？」、「這跟國名有什麼關係？題目就是台灣，沒有中華民國選項」、「老師的立場會是，題目上是寫台灣，就寫台灣，但完全可以反駁」、「照表填很難嗎？」、「你這樣寫就是純找碴啊」、「不要在小地方裝逼」等。

另有網友認真回應：「題目上並無出現中華民國，因此答題上只能選上述6個國家中其中一個，另外，目前中華民國《憲法》國土是包含大陸地區，這與題目論述之經濟體數據就會有落差，故答案不適合使用中華民國。」

同時，也有網友力挺學生指出：「出題老師可以移送法辦了」、「你是對的，台灣不是國家」、「台灣不是國家，答案的確叫做中華民國。為了自己的權益，建議跟老師說明，請老師更正」、「出題的人有政治傾向，這樣是不適任的老師」等。

