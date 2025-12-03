考卷寫中華民國被扣分？ 校方：測試重點非國名呈現

台北市 / 綜合報導

高雄岡山高中高三學生日前進行公民科測驗，考卷內容要同學識別，哪個國家GDP被低估，同時附上美國、日本及台灣等國家選項，但學生回答「中華民國」卻被扣分，將試卷PO網，寫下「寫自己國家本名還被扣分」，有點難以接受，引發討論。對此，學校回應，事後經過討論，仍然給予學生分數，因為測驗重點並非國名呈現，而是學生能否判讀GDP概念，不過仍然提醒同學，還是得依照題目格式作答，避免影響成績權益。

白紙黑字的試卷上，藍色字體作答下，還有紅筆批改給分的紀錄，不過仔細一看，右下角寫下「中華民國」，卻被圈了起來打上問號，網友將照片拍下，放到網路後，寫下「答案寫自己國家本名還被扣了分數」，引發討論。

非當事學生說：「兩個不是一樣的嗎？」記者VS.非當事學生說：「(中華民國就是台灣台灣就是中華民國這樣)，都可以，應該是相同的，應該給分)對。」記者VS.民眾說：「(這個答案你覺得怎麼樣)，我覺得目前這個時候應該2個都可以用。」

原來這張試卷，是高雄岡山高中的高三公民科考試內容，提問內容是，哪一個國家GDP被低估最明顯，而題目上，列了幾個名稱，包含美國中國日本台灣新加坡還有韓國，不過學生作答寫下「中華民國」，這樣的回答，閱卷老師不太同意！校方說：「打問號的原因是因為老師認為說，學生對於題目的理解是對的，寫的答案，跟表格的資訊不一樣，其實這也是一種等值的回答。」

原本閱卷老師不給予分數，但校方考量，成績會攸關同學們升大學的權益，加上題目重點是，測驗學生能否判讀GDP概念，而非國名呈現，最後還是給予分數，不過還是提醒同學，未來要以題目指定格式作答，避免影響成績權益。

