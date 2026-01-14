考卷忘寫名字「95分變0分」！老師疑報復學生 校方：已調職
生活中心／綜合報導
台中一名小六學生因考卷忘寫名字，本應扣5分，卻遭導師直接改為0分，家長質疑這是對先前揭露該導師長期言語霸凌的報復。民進黨議員王立任批評，教師公然濫用職權，已徹底踐踏教育底線。校方則決定自1月15日起暫時調離該導師職務，改任科任教師，不接觸原班級學生。
王立任昨日在臉書分享一張考卷照片，可見95分的左上方，被打了一個0分。他表示，自己與議員張家銨本月7日與人本中部聯合辦公室及多位家長召開記者會，沒想到這名老師竟然在短短幾日後，利用職權換個方式進行報復。
王立任指出，原本學生漏寫名字扣5分，結果遇到這名學生，規範直接改判為0分。他痛批「這種公然濫用職權、針對學生進行打壓的行徑，已經徹底踐踏教育底線」。
王立任與張家銨本月7日，聯同人本中部辦公室及多位家長召開記者會，指控潭子某國小郭姓教師長期言語霸凌學生，稱學生「沒帶腦袋來學校」、比喻為「烏龜」、「胖子」，甚至要求其他同學附和，情況長達三個學期。校方去年底曾將郭師調離導師職務，但今年1月2日未通知家長便讓其回任。
王立任表示，昨日已向校方提供新事證，包括0分考卷及第2位學生遭言語霸凌的調查申請，希望校方確保每位孩子都能公平對待，避免影響身心發展。
針對該名導師涉及疑似不當管教、霸凌學生，《聯合新聞網》報導，校方表示，已決議自1月15日起，將該師暫時調離導師職級務，改擔任科任教師，期間不直接接觸原班級學生。同時指派資深教師接任，穩定班級秩序，全力確保學生學習不受影響，並持續心理輔導。
教育部反霸凌投訴專線：1953
