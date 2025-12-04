考卷「寫中華民國」老師打問號未給分 引發論戰當事學生發聲了：為何不能寫？

岡山高中一名學生抱怨自己答案寫「中華民國」卻被扣分。圖／翻攝自Threads

日前一名高中生在填寫現代社會與經濟期中試卷時，將答案選項中的「台灣」以「中華民國」回答，卻遭到閱卷老師用紅筆圈起並打上問號，也沒有給予分數。試卷PO上網後引起廣大討論，當事學生事後受訪時表示，中華民國是台灣正式國家名稱，「為什麼不能寫中華民國」？

高雄岡山高中一名黃姓學生，日前在社群平台Threads貼出自己的現代社會與經濟考卷，題目詢問「各國計算GDP後，習慣順便比較哪國最會賺、哪國生活水平高？但各國經濟發展條件不同，需統一標準後才能比較：國際以『美元匯率』與『購買力平價指數』換算亞洲幾國人均GDP，請回答下列問題」，答案選項則是有「美國、中國、日本、台灣、新加坡、韓國」。

一名高中生在社群平台Threads貼出自己的公民考卷，並抱怨自己答案寫「中華民國」卻被扣分。圖／翻攝自Threads

當黃同學在回答「請問哪國被低估最明顯？」時，填寫「中華民國」作答，但這個答案卻被老師用紅筆圈起來，並在旁邊打上問號，這也讓黃同學忍不住抱怨，「答案寫自己國家的本名，但還是被扣了分數」。

岡山高中教務主任事後表示，閱卷老師用紅筆圈起答案，是因為僅以試題所附的標準答案作為評分依據，由於學生作答內容與標準答案不同，當下用紅筆圈起，考試結束與學生討論時，並未承諾是否計分或扣分，但在隔日隨即完成成績更正，但學生並未注意更新就在社群平台發文，造成外界誤解。

據《TVBS新聞》報導，黃同學表示，題目明確寫著「國家」，中華民國是台灣正是國家名稱，兩者概念相同，不解為何不能寫中華民國，涉及國家經濟的題目，其核心概念本身就無法脫離政治現實與認同框架。

岡山高中秘書陳嬿鉛則解釋，閱卷老師打上問號，是因為學生對題目理解是正確的，只是因答案與表格提供的資訊不一致，沒有立即給分是因為尊重出題老師的標準答案，經過教師會議討論後，決定將分數還給學生，肯定「中華民國」作為一種等值回答的有效性。



