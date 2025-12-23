考古咖啡廳飄香十三行博物館 結合水下考古文物展同步開幕

來到八里左岸，除了欣賞河海美景，現在更能體驗一場結合味覺與視覺的文化新旅程。新北市立十三行博物館今天(23)正式啟用全新餐飲空間「13 CAFÉ」及常設展廳新展「湛藍十三：水下考古永續傳承展」。本次空間更新，創新將文化保存由味覺拓展至視覺，民眾可以在全臺唯一考古主題咖啡廳品嚐健康美味的餐點，接著走進展場探索深海奧秘，親眼目睹珍貴的沈船文物與史前化石，感受永續與文化的交織。

新北市文化局長張䕒育致詞時表示，面對即將通車的淡江大橋與隨之而來的觀光人潮，十三行博物館已做好準備。這次的亮點不只是展覽更新，更包含公共服務空間的全面升級。全新開幕的「13 CAFÉ」特別與「新北市設計中心」合作，導入品牌賦能與設計思考，空間裝修更是從建材源頭把關，成功取得「綠裝修」認證，這象徵著博物館不僅是見證歷史的場所，更是實踐當代永續生活美學的示範基地。

文化部文化資產局局長陳濟民致詞時表示，特別感謝十三行博物館推出這項極具創意與跨域視野的水下考古展。他指出，文資局與十三行長期密切合作，此次展覽更進一步結合在地學校資源，將深奧的水下考古轉化為生動的教育素材。期盼透過展出出水真品與實際考古裝備，能吸引更多民眾關注，進而深入了解並共同守護珍貴的水下文化資產。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，十三行博物館持續推動「文化」與「永續」的對話，「13 CAFÉ」與「湛藍十三」特展的啟用，正是博物館與台新銀行等永續共榮夥伴實踐社會責任與環境教育的具體行動。誠摯邀請全國民眾趁著耶誕與跨年假期造訪八里，享用友善環境的餐點、欣賞難得一見的水下文物，度過愜意又知性的美好時光。更多資訊請至十三行官網或粉絲專頁查詢。