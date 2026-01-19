考古埕小學堂 挖掘熱蘭遮的祕密

「考古埕小學堂」2.0系列活動，帶領學童進入考古現場，落實考古即生活教育理念。 （文資處提供）

寒假到來，十九日推出「考古埕小學堂」２．０系列活動，以大員市鎮為主軸，結合社會與綜合領域課程內容，透過考古研究、歷史走讀與生活體驗等方式，引導學童從多元角度認識十七世紀熱蘭遮城與大員市鎮的城市樣貌與文化內涵，落實「考古即生活」教育理念。

文資處表示，安平熱蘭遮城與大員市鎮，是台南城市發展重要起點，蘊藏豐富歷史資訊與文化價值。「考古埕小學堂」以國小學童為主，透過實地參與考古工作的專業團隊，將原本較為艱深的學術研究成果，轉化為孩子能理解、能參與、也能實際體驗的學習過程，並帶領孩子走近考古現場，認識歷史軌跡，培養學童對文化資產的認識與認同。

課程由成大考古學系團隊帶領進行「挖掘熱蘭遮的祕密—考古小偵探探出任務！」，和學童分享去年於考古埕南側的最新發掘成果，帶領學童從遺跡線索中，找尋安平早期房屋原始樣貌，認識不同街廓配置與居住型態變化，並理解考古如何協助重建城市空間與過往人們的生活樣貌。

活動也安排「解密大員城」走讀課程，從磚瓦與遺構出發，探索十七世紀居民的生活線索，串連考古遺址周邊重要景點，展開一段從十七世紀走向近代安平的時光旅程，並結合飲食文化體驗，進行「穿越1624」食物旅行課程，運用當時已出現食材，動手製作料理，透過味覺與實作，感受歷史與常民生活的緊密連結。

文資處表示，小學堂不僅傳遞歷史知識，更引導孩子在體驗中，理解文化資產價值，進而成為認同土地、守護文化的行動者。