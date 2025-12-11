考古重大發現！人類「已知用火」提早35萬年。圖／翻自《韓聯社》

「已知用火」是人類學史上一個重大的歷史轉捩點，原本考古學家認定人類首次「點火」的時間，是距今5萬年前，不過最新考古研究發現，人類首次「點火」的時間，可能是距今40萬年前，比原本的發現時間還要提早35萬年。

這項研究發表於最新一期《自然》（Nature）期刊，原本考古學家確認最早「已知用火」的證據，是來自現今法國北部的尼安德塔人遺址，年代約為5萬年前。不過英國考古團隊在薩福克郡（Suffolk）巴納姆（Barnham）舊石器時代遺址發現，裡面有一片被高溫烘烤的黏土，還有因強烈熱能而破裂的燧石手斧，以及兩片黃鐵礦碎片，黃鐵礦在與燧石敲擊時會產生火花。

據悉巴納姆遺址已經被挖掘探勘數十年，而研究人員花了約4年時間，來分析這些遺留物。研究人員指出，黃鐵礦在巴納姆並非天然產物，可以推測是當地先民已經得知黃鐵礦可以生火，因此刻意採集。分析也顯示，遺址處溫度曾超過攝氏700度，並具有在相同地點反覆燃燒的痕跡，而且研究人員稱，種種跡象顯示，這裡曾因人為造火而讓土地溫度變高，並非因雷擊所造成的火災。

英國博物館舊石器時代考古學家戴維斯（Rob Davis）表示，現場採集到的黃鐵礦碎片，可以進一步分析這裡的先民「如何生火，以及他們確實在生火」。英國自然史博物館人類演化專家史崔格納（Chris Stringer）表示，來自英國與西班牙的化石顯示，巴納姆的居民是早期尼安德塔人，他們的顱骨特徵與DNA均顯示日益提升的認知與技術能力。此外，因為已知用火，也開啟新的社會生活形式，例如夜間圍繞火的聚集活動，進而強化群體關係，這些行為通常被視為語言發展與更有組織社會的基礎。



