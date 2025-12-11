考古震撼突破！人類主動生火歷史提早35萬年

▲根據英國考古團隊在薩福克郡（Suffolk）的最新發現，人類在距今40萬年前就掌握了生火的技巧，比原本普遍以為的已知用火時間要提早了足足35萬年。（示意圖／翻攝自大英博物館）

[NOWnews今日新聞] 根據英國考古團隊在薩福克郡（Suffolk）的最新發現，人類在距今40萬年前就掌握了主動生火的技巧，比原本普遍以為的用火時間提早了足足35萬年。之前人類生火的最早證據來自法國北部距今5萬年的尼安德塔人遺址，英國考古團隊的新發現大大推前了人類用火的歷史。

根據《衛報》報導，這項研究發表於最新一期《自然》（Nature）期刊，考古團隊最新發現的證據包括一片被高溫烘烤的黏土，黃鐵礦碎片，以及被火燒裂的燧石手斧。英國博物館舊石器時代考古學家戴維斯（Rob Davis）表示，「這項發現意義極其重大」，掌握和控制火的能力是人類歷史上最重要的轉折點之一，改變了人類的進化之路。

廣告 廣告

對火的控制帶來了保暖、光明和抵禦捕食者的保護，並使人類能夠加工更多種類的食物，從而提高了生存率，擴大了社會群體規模，並釋放出更多能量用於大腦發育。上述所有因素結合起來，意味著能夠更好地適應環境，將足跡擴展到更廣邈的地區。戴維斯補充指出，火堆也是社交互動、食物分享、語言、講故事和神話的起源點。

據推測，在這處薩福克郡遺跡被發現的應是尼安德塔人，而非現代人類的祖先智人，不過，專家推測智人應該也有掌握生火技術，只是目前還沒有發現確鑿的證據。

英國考古團隊重大突破

薩福克郡遺跡在20世紀初首次被人們發現，科學家在2013年再度對其展開詳細調查，並很快地在遺跡發現火的跡象，只是不確定究竟為自然火或是人類自行生火，為了找出生火的證據，又花了好幾年時間，最終發現兩片黃鐵礦碎片成為轉捩點，黃鐵礦與燧石敲擊會產生火花，且在當地極為罕見，顯示當時人類是從遠處攜帶而來，將其用作與燧石手斧敲擊生火的工具。

且關鍵的是，那片被高溫烘烤的黏土經過測試檢驗後發現，曾被加熱到超過攝氏700度，並經過多次加熱，顯示當地曾是人們多次使用的篝火或爐灶。

未參與這項研究的魁北克大學希庫蒂米分校的考古學家范德維爾德（Ségolène Vandevelde）表示，研究結果相當令人信服，將人類對火的掌握和日常使用追溯到更久遠的年代，「鼓勵我們更加仔細地在古代遺址中尋找火的痕跡」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

義大利美食入列聯合國文化遺產！全球首例「整個國家」名義獲殊榮

墨西哥通過法案！明年起對亞洲國家加徵最高50%關稅 劍指中國

中國女護士跑馬拉松奪冠爆紅！慘遭院方懲處：謊報理由請假去比賽