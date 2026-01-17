考場悶熱惹怨！大考中心：全班同意才開窗

▲考場不開冷氣悶出怨氣！考生反應悶熱，大考中心：全班同意才開窗。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 115學年學測首日，有考生家長向媒體投訴，南部出大太陽，考場卻不能開冷氣，連窗戶、電扇也無法使用，空氣悶熱難耐，不少考生只能走出教室外透氣，大考中心主任張新仁回應，為維護考試公平性，試場環境定調一致性，由於每個人狀況不同，以體感溫度評估並不適合；試場是否開放冷氣，依氣象署預報各考（分）區所在鄉鎮市區在考試期間是否達攝氏28度以上為準，昨（16）日已宣布17日所有考分區均未達標準、不開放冷氣。

依簡章規定，考生若認為試場內光線、溫度或非預期聲響影響考試，應於事發當下立即向監試人員反映，監試人員可利用預備鈴時間，徵求考場全體學生同意，只要同意即可開啟門窗。但張新仁強調開窗可以，但電風扇不行，大考中心歷來開冷氣都會事先詢問考生意向並維護設備，「但電風扇沒有」，各考場電扇狀況不一、不一定有保養，有些學生也可能反映電扇噪音會干擾，或不希望頭上有電扇轉動。

違規方面，截至上午數學A結束，最多為未攜帶有效證件正本且未於時間內送達共42人、考試時飲水或嚼口香糖12人、手機未完全關機7人、攜帶物品發出聲響及考試結束仍未停止作答各6人。張新仁提醒，考生務必攜帶有效證件以免被扣分，也可依氣溫變化適時調整衣物。

