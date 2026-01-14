考好不能說？張育萌諷黃國昌：拿AIT裝神祕

▲考滿分但考卷不能看？張育萌諷黃國昌：除了我好棒剩下都是秘密。（圖／NOWNEWS攝影中心）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌結束訪美行程，回台後強調基於跟美方默契，不能講會談內容。台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文砲轟，以「AIT請求」為由拒絕轉述美方發言，卻又自稱獲得正面回應，邏輯簡直像是考生自稱考得很好、老師很滿意，卻不敢拿出成績單。他痛批，這種「什麼都不能講」的說法，若出自民進黨黃國昌一定會咆哮抗議，如今卻拿台美互信當雙標遮羞布，拒絕報告實質內容。

張育萌質疑黃國昌行徑前後矛盾，去年底AIT處長谷立言表達願向立院說明預算時，黃國昌曾以「不僭越監督外國官員」為由回絕，如今卻在會期延會期間硬跑美國「畢業旅行」並拿美方意見背書。他直言全台灣都在陪黃國昌演這齣訪美戲碼，最後換來的竟只是「反對國防預算的決心更強烈」，對提升台灣防衛實質效益存疑。

廣告 廣告

針對國防特別條例，張育萌指出黃國昌在程序委員會狂擋七次，宣稱要等下週國防部祕密會議後，才提自己的版本，屆時已逼近一月底會期結束。他怒轟黃國昌身為黨主席卻以拖待變，在虛度整個會期後，才要在卸任立委前夕，丟出不需負責的爛攤子，狂嗆台灣根本沒有時間耗在只會政治算計的在野黨身上。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

黃國昌欲言又止？許美華揭軍購煙幕彈：快閃美國只為找台階下

不解黃國昌去美國能做啥！徐國勇預測白版國防特別條例長這樣

黃國昌喊自提軍購條例 他質疑又一陳昭姿：用各種方式點續命燈