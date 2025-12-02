考季到！桃園孔廟暖心加持 「圓夢未來」伴考生迎戰考場





桃園市政府民政局將於12月6日上午在桃園市孔廟舉辦「2025 桃園孔廟第三場祈福活動」，以「禮樂長河．圓夢未來」為主題，陪伴全市考生迎接明年的各項大型考試。活動結合祈福儀式、圓夢講堂與流行音樂演出三大亮點，期盼以文化儀典與正向力量，祝福考生旗開得勝、學業更上一層樓。

市府民政局長劉思遠表示，市府自 104 年起推動「孔廟活化計畫」，以儒家文化為核心，推出兼具教育性與文化深度的活動，讓孔廟不再只是文化地標，更成為學生在人生挑戰中獲得祝福與力量的重要場域。孔廟這幾年陸續修繕，今年完成了東西廡及崇聖祠屋簷結構補強工程，提升場域品質及安全性，讓大家在更舒適安心的環境中參與活動、感受文化。



考季到！桃園市長張善政為考生們祈福，祝福旗開得勝。（資料照片）





今年活動主題「圓夢未來」，希望考生在傳統儀典中沉澱心情，帶著祝福與期許迎接更好的自己，活動當天將依循古禮進行致敬儀式，準備具象徵寓意的祈福祭品，包括代表聰明的「蔥」、勤勞不懈的「芹菜」、好彩頭的「菜頭」、持續加油的「沙拉油」，以及象徵「高中」寓意的包子、糕點與粽子，為考生祈願增添信心、萬試順利。

為幫助學生在升學準備中找到方法與方向，活動特別安排「圓夢講堂」，邀請知名 YouTuber「勇者世界 X 凡清」以「在學習路上找到自己的節奏」為題，分享從迷惘到摸索出最適合自己的學習方式之心路歷程。他將以真實經驗鼓勵考生用正向態度面對壓力、接納自我、建立有效讀書策略，成為考季前最有力量的心靈後盾。

考季到！桃園市長張善政為考生們加持。（資料照片）

民政局邀請市民踴躍參與「2025 桃園孔廟祈福系列活動－禮樂長河 圓夢未來」，在聖賢庇佑下祈願考運亨通。詳細活動資訊請至「桃園市孔廟」粉絲專頁查詢。（https://www.facebook.com/tycg.confuciustemple1）

