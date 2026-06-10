考季逢端午吃粽怕負擔 營養師分享「４特色粽」兼顧考運與健康

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】六、七月正值考試旺季與端午佳節交會，許多家長準備粽子祈求包中好采頭，但傳統粽子常讓考生面臨腸胃負擔風險。振興醫院營養治療科高法民營養師指出，除了傳統配料，可透過設計創意粽子融入有益食材。建議搭配中醫觀點與營養元素，從視力保健、記憶力維持、壓力舒緩與減少腸道負擔等四面向著手。

明睛養眼粽 補充葉黃素養護眼睛

考生長時間閱讀易使眼睛疲勞，高法民營養師表示，研究指出，攝取含葉黃素食物與改善視網膜黃斑區老化有關。建議每人每天約攝取6毫克葉黃素，相當於三分之一碗熟菠菜。葉黃素屬類胡蘿蔔素無法自行合成，須從甘藍、芥菜、南瓜等深綠色蔬菜獲取。搭配胡蘿蔔、蕃薯及富含維生素C與鋅食物，這些都是對視網膜有益的營養素。

廣告 廣告

記憶養生粽 優質睡眠增強記憶力

記憶力維持需仰賴優質睡眠，高法民營養師說明，食物中的山藥與紫糯米被認為與神經靈活性相關。適度攝取包有紅豆沙的甜粽，少量甜食能帶來滿足感並穩定情緒。中醫觀念中，加入西洋參、川芎或伏神等藥材，也能安定情緒與幫助維持清晰思緒的調理。

好采頭粽 飲食舒壓緩解情緒壓力

面對考季壓力考生情緒常較緊繃，高法民營養師建議家長，可透過吉利象徵食物給予正向關懷。在習慣的粽子包法中，加入象徵聰明的紅蔥、代表做官的豆干、寓意金榜題名的焢肉或五穀豐收的五穀糯米。這類吉祥話食物能在心理層面建立自信，同時提醒考生放輕鬆並維持良好吃睡作息。

輕食減脂粽 優質蛋白質搭配高纖飲食

考試期間若發生腸胃道不適恐影響表現，但熱量攝取不足同樣不利應考。研究指出，早餐是啟動一日活力的關鍵，建議攝取足夠優質蛋白質與適量全榖雜糧。飲食應避免過度油膩，鼓勵採取低油高纖選擇。以蒟蒻粉調配的甜點搭配優格，即可製成清涼且不易造成腸道負擔的甜點粽。

應考期間留意飲食衛生 營養師提醒日常照護

考季期間飲食照護需特別謹慎，高法民營養師提醒，家長準備應景粽子時，應留意食材新鮮度與食用量，避免過量進食導致消化不良。日常照護應確保考生維持規律作息與均衡營養，透過適當飲食調整陪伴度過壓力期，確保維持最佳狀態順利應考。

【延伸閱讀】

考試壓力讓孩子身心失衡！醫分享從生活節律緩解考前身心壓力

端午不「暈碳」！營養師教戰「三款創意健康粽」穩血糖、減碳排



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=68755

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw