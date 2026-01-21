考完學測拚申請入學 自費醫科56級分有機會

記者黃朝琴／臺北報導

大學學測落幕，考生開始對答案、算落點，準備申請入學。升學輔導專家表示，推估臺大、陽明醫學系需要59級分，牙醫系門檻落在57級分，自費醫學系56級分有機會；想要進臺灣大學門檻至少要50級分，清大、陽明交大、成大等頂大至少48級分，「中字輩」大學約46級分。

得勝者文教召開校系落點記者會，包括劉駿豪、許致昇2位升學輔導專家，針對個人申請第一階段進行校系門檻預估。許致昇建議，考完後考生可繼續複習高三選修的課程，這不只可備戰分科測驗，也有助於申請入學第2階段表現。同時學生應訓練自我表達，可跟師長或同學互相練習，針對有興趣的校系，可加深加廣閱讀相關書籍或熱門時事話題。

廣告 廣告

劉駿豪提醒考生，距離2月25日公布成績還有一個多月時間，考生可以提早作功課，利用這段時間多找資訊以利判斷，熟悉篩選規則和目標校系的級分，找出15到20個「口袋名單」。

劉駿豪提到，首先是熟悉科系篩選規格，若是數A成績較不理想，仍想要選擇醫學系，可以選擇中山醫，因為只篩選國文跟英文，因此可放入口袋名單。

至於選擇目標校系時，可參考近年篩選科目趨勢，例如臺大機械系，這兩年都是英文、數A、自然3科相加41級分；清大動機系是國文、英文、數A、自然相加52級分。

劉駿豪提醒，有些科系今年篩選規則有改變，例如北醫大藥學系英語組、臺北大學法律系，估算分數時可參考其他大學類似、且篩選規則相同的校系，酌增、減幾級分來估算。

其中，北醫藥學英語組，過去都最後篩選英文科，今年改成國文、英文、數A、自然相加，需要重新判斷級分，建議參考近兩年陽明醫學的4科相加級分，再稍為降低1或2級分。

許致昇表示，臺大醫學系今年採計國數A自社，預估門檻59級分，陽明交大醫學系醫師組採計國英數A自預估59級分，和去年差異不大。義守大學公費醫學系今年招生人數增加，部分校系名額變多，通過一階分數預估會稍微下修。自費醫學、牙醫系門檻（國、英、數A、自然），估計56級分有機會；公費醫學系預估要54級分。

二類組以電機、資工（英、數A、自然）最為熱門，臺大電機、資工預估要44級分，清華、陽明交通預估43級分，成大電機系去年收65位，今年招生人數變少，預估分數會些微上升至43級分。中央、中山、中正、中興等校約落在40級分。

一類組熱門校系，臺大財金系預估要42級分（國、英、數A），臺大法律系預估57級分（國、英、數B、社會），臺大國企系預估54級分（國、英、數A、社會）。

至於各校錄取門檻（以下為各類組傳統4科），許致昇預估，若想上臺大，4科相加50級分以上較有機會；清大、陽明交大、成大檻則約落在48級分；中央、中山、中興等中字輩大學約落46級分，主因是今年數A考的稍難，預估比去年略降1級分。

學測考完拼申請入學，升學輔導專家預估，想進臺大門檻約5０級分。（記者黃朝琴製表）

升學輔導推估，臺大、陽明醫學系需59級分，牙醫系門檻57級分，自費醫學系56級分有機會。（記者黃朝琴製表）

升學輔導專家預估，二類組臺大電機、資工44級分，清、交、成電機系43級分，中字輩40級分。（記者黃朝琴製表）

升學輔導專家預估，一類組臺大財金系42級分，臺大法律系57級分，臺大國企系54級分。（記者黃朝琴製表）