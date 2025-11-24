考察亞灣視察AI產業進駐 賴瑞隆轟藍白惡法讓高雄倒退10年 15

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／高雄報導

藍白版本《財政收支劃分法》預估將讓高雄損失200億元，恐衝擊捷運黃線、岡山路竹線、小港林園線等重大建設，引發地方高度關切。民進黨立委賴瑞隆今（24）日率領立法院經濟委員會委員南下高雄亞灣新創園區，實地視察AI產業進駐情況，並聽取交通部、經濟部與高雄市政府簡報；他強調，中央與地方必須攜手合作，才能守住高雄經濟與交通的關鍵發展，「打造南部首都，實現臺灣均衡發展」。

廣告 廣告

賴瑞隆指出，他長期在中央爭取經費，就是希望協助高雄從傳統工業大城轉型為半導體與數位科技重鎮，提升投資誘因、推動傳產升級、創造更多工作機會、縮小南北薪資差距。他回顧，10年前首次當選立委時，就召開第一場亞灣產業發展策略會議，如今在中央與地方共同推動下，高雄AI產業已走在全台前段，後續也將推動「亞灣3.0計畫」延續城市進步動能。

在產業部分，經濟部次長何晉滄率隊說明亞灣發展、高軟二期、科學與科技園區擴建、205兵工廠遷移、大林蒲遷村及前鎮漁港轉型等建設。賴瑞隆表示，這些都是高雄未來20年競爭力關鍵，他將持續為高雄爭取中央資源。

在交通部分，交通部次長陳彥伯報告捷運紅線延伸、黃線進度、高雄機場新航廈、高鐵南延、國道七號、台61南延、台86東延及台39高鐵橋下道路延伸等計畫。賴瑞隆要求，各項工程必須如期如實推動，並特別就24小時國際機場、捷運紫線等重大議題請交通部儘速研議，陳彥伯也當場允諾。

然而，藍白版修法排擠高雄財源，高雄市府副秘書長王宏榮及相關局處坦言，2026年將進入捷運建設經費高峰期，明年補助款缺口恐達103億元，將嚴重衝擊城市發展。

賴瑞隆批評，藍白惡法把台灣推回南北失衡的老路，「台北捷運建設早已在中央協助下完整成形，但高雄才正要邁向關鍵發展時刻，卻被藍白修法削減資源」。他強調，高雄長期替北部承擔發電與工業外部成本，理應在財政分配獲得合理對待。

賴瑞隆呼籲朝野支持行政院甫提出的《財劃法修正案》，讓分配指標更公平、補助不減少，「才能確保捷運如期完工，還給高雄市民最基本的公平正義」。

「產業是一座城市的發展大計，交通則是百年的命脈。」賴瑞隆最後表示，過去10年他已為高雄爭取超過6000億元建設經費，未來將繼續與市民一起打造更好的高雄，讓大高雄生活圈與產業發展全面升級。

照片來源：賴瑞隆辦公室

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

中午來開匯／籲「不要再打高空」談罷免後警訊 陳亭妃：藍白合成常態、2026全台不好選

批國民黨亂修財劃法重傷高雄 陳其邁：外行開藥、地方被迫吞藥

【文章轉載請註明出處】