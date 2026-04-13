考察名目雷同 北市府：加強審核

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台北市政府各局處近10年赴日考察122次，市議員游淑慧13日在議會民政部門質詢指出，有許多考察名目不合理或重複性高，呼籲市府應加強把關。（徐佑昇攝）

台北市政府各局處近10年共花費5288萬元赴日考察122次，議員游淑慧13日發現，市府有許多考察名目不合理或重複性高，像是去日本考察碳稅，但市府依法無法徵收。她呼籲市府考察並非觀光或犒賞，考察後應將國外好的政策具體落實。北市府回應，已設立考察初審制度加強審核，將列管具可行性考察政策並落實。

根據統計，市府自民國105年至今年各機關赴日考察共計122次、花費5288萬元。游淑慧昨在議會民政部門質詢指出，工務單位考察防震、治水、工程技術等城市治理領域可理解，但其中卻也包括稅捐、人事等單位都有赴日考察，經調閱資料檢視考察項目後，讓她直呼匪夷所思。

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游淑慧舉例，考察中提及日本碳稅及碳交易制度，但依據我國法令，碳稅地方政府不能收取；111年至沖繩考察悠遊卡支付狀況，但去年她到沖繩發現幾乎沒人使用悠遊卡。

游淑慧還點名北市市場處很愛赴日考察，103年至111年間赴日考察市場6次，但台北市場改建「愈改愈爛」；北市勞工局勞檢處赴日考察營造業，報告指出安全防護和環境控制可借鏡，僅向民間營造廠分享，但應該納入規範。

她強調，考察若借鏡國外經驗並落實政策當然很好，但通常是考察完寫報告了事，呼籲市府學以致用才是關鍵。

北市人事處長張翠娟回應，已訂定出國考察初審原則，需配合市長施政內容；北市研考會主委殷瑋表示，會將局處出國考察回國後抽查常規化，必須符合名目及政策。

台北市政府祕書長王玉芬說，未來會更嚴謹審查考察預算，包括過去有無類似行程或整併單位節省預算，若考察政策具可行性，就會列管並應落實。