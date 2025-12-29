考察新竹供水建設 鄭正鈐向中央爭取1.6億補助汰換管線

立委鄭正鈐向中央爭取1.6億補助汰換管線。





立法委員鄭正鈐29日邀請經濟部水利署及台灣自來水公司赴新竹市實地考察供水建設。鄭正鈐表示，新竹市為高科技重鎮，穩定供水攸關民生與產業發展，近年持續向中央反映地方供水基礎設施老化問題，爭取並促成台水公司於今年及明年投入1.6億元，辦理老舊自來水管線汰換及漏水率改善工程，全面提升新竹市供水穩定性。

鄭正鈐指出，新竹市供水普及率雖已達 99.21%，但面對氣候變遷及竹科用水需求持續成長，部分老舊管線已成為影響供水安全的關鍵因素。相關工程由中央全額支應，不僅可有效降低漏水率，也大幅減輕地方政府財政負擔，強化城市整體供水韌性。

此外，針對新竹市中華路一段3戶居民長期無自來水可用、申請延管工程卻遲遲無法推動一案，鄭正鈐指出，該案因地方自治條例與中央延管工程規定適用認定不同，導致行政權責卡關。在其與團隊多次現地會勘與座談協調，並在新竹市議會議長許修睿居中協助下，今日成功促成台水公司與新竹市政府完成協調，順利突破僵局。

台水公司表示，該案概估經費 115 萬元，將正式提報水利署爭取補助，徹底解決住戶長期用水不便的問題。考察過程中，黃美慧、張祖琰、吳旭豐、李國璋及宋品瑩等多位地方議員，也即場反映供水、管線汰換與用水安全相關陳情案件。鄭正鈐要求台水公司持續與新竹市政府及地方民意代表保持密切溝通，逐案盤點、加速處理，避免民生問題久拖不決。

