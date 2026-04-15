考慮參選高雄黨部主委 黃捷：目標年底選舉市長、議員全壘打

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民進黨立委范雲(左)、黃捷(右)。(記者田裕華攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕民進黨各地方黨部主委近期展開改選作業，民進黨高雄立委黃捷今受訪時透露，目前確實有這樣的規劃，高雄市民進黨黨部主委將於下週登記，有正式確定的話，她就會出現在黨部門口，也歡迎大家多多支持鼓勵。

黃捷透露，目前正與黨內各界交流，包括拜訪不同派系的前輩、立委、議員及資深人士等，徵詢相關建議。

她表示，若最終決定參選，目標是讓2026年地方選舉能夠順利推進，包括協助黨內市長人選的選舉，以及高雄市議員席次布局。目前民進黨在高雄市議員部分提出34席，希望能達到直接過半的結果，市長、議員全壘打。

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