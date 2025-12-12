考慮定居日本！他曝「4關鍵原因」無法適應：台灣最適合待

生活中心／張尚辰報導

G老闆編哥原本想定居日本，但是在認真體驗後發現，最適合生活的還是台灣。（圖／記者陳韋帆攝影）

日本是許多台灣人旅遊的首選之一，甚至還有人會選擇定居在日本。對此，網紅「G老闆編哥」分享，他已經有長達快2年的時間，每個月都會飛日本，原本真的有想要定居的感覺，但發現日本冬天真的很乾、花粉季還會過敏、吃飯口味對不上，種種原因讓他不禁感嘆「人生最適合待的地方，其實就是台灣」。

G老闆編哥近日在臉書粉專「美妝界的尖叫雞－G老闆編哥」中發文，指出因為工作原因，已經有1年多快2年的時間幾乎每個月都飛去日本，曾經真的有仔細思考過「不錯的話，乾脆搬去日本長住好了」。

沒想到，在去了日本這麼多次以後，G老闆編哥發現，「在日本生活，實際上沒有想像中那麼美好。旅遊跟長住，真的完全不一樣！」

G老闆編哥點出讓他無法適應的4大關鍵，首先是「吃飯口味問題」，他表示，日本食物普遍偏鹹，醃製物也偏多，偶爾吃可以，但天天吃真的會受不了，「每次待滿一週左右，我胃就會開始瘋狂想念台灣味，鹹酥雞、滷肉飯、黑白切、牛肉麵…」。

第二「花粉季過敏問題」，G老闆編哥說，只要碰到花粉季節，鼻子不是不舒服就是直接過敏，旅遊時覺得問題不大，但如果長住，鼻子真的會受不了。第三「日本冬天乾到炸裂」，不同於台灣的是，日本的冬天是「乾冷」，「皮膚乾、喉嚨乾、鼻子乾，暖氣一開整個人像在烤箱裡悶悶的」，「可以預期如果長期住，感覺冬天身體一直在被抽水」。

最後就是「融不進日本那個文化」，G老闆編哥說明，日本文化非常重視禮節、流程、客套，但是自己並非這麼注重這些細節的人，「但如果我又不想演戲，那就顯得格格不入，有些文化不是好不好，而是合不合」。

最後，G老闆編哥感嘆，認真體驗之後才知道，旅遊版和生活版的日本根本是完全不同的，「不管中國、美國、日本，人生最適合待的地方，其實就是台灣」。

