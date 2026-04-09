考慮脫黨參選彰化縣長？ 謝衣鳳：現在話不用講到這

立委謝衣鳳即使參選彰化縣長意志堅決，但國民黨中央並不支持。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨2026彰化縣長提名再現波瀾，在有意參選的立委謝衣鳳與家族的紛爭陷入僵持下，國民黨中央有意用「空降」方式，直接徵召前考紀會主委魏平政參選，還發出拔除謝衣鳳的彰化縣黨部主委職務，改任國民黨副秘書長的人事命令。但謝衣鳳今（9日）現身表明，這件事她是看媒體才知道，她還是希望繼續參選彰化縣長，希望國民黨中央考量地方民意。

對於被國民黨宣布擔任副秘書長。謝衣鳳表示，有關這個部分，他們（指國民黨中央）沒有跟她討論過，但是，她過去其實已經擔任過國民黨副秘書長、國民黨團書記長及地方黨部主委；現階段，擔任主委或副秘書長都不是她的首要工作，她的首要工作及目標，就是希望能爭取縣長提名以，及參選縣長贏得勝選。

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媒體詢問，是否對人事命令事先不知情？謝衣鳳坦言，的確，她是從媒體上得知這樣的訊息，當他們告知她以後，她也表達沒有意願回鍋擔任副秘書長，而是希望繼續參選縣長。她接到派令後，就立即發出聲明，還沒跟黨中央有進一步的溝通，現在黨中央主要高層都在中國參訪，目前也不適宜來討論這樣的事情。

媒體追問，是否認為這樣的人事安排，形同被黨逼退選？謝衣鳳苦笑反問，媒體是這樣看嗎？她還是重申，她希望參選彰化縣長，也在努力爭取國民黨內提名。

謝衣鳳表示，現在彰化有3位已表態參選的人選，大家都努力了一段時間，現在如果沒有初選，改用特別徵召的方式，如果國民黨中央要用這樣的方式，那她必須反映彰化基層民眾及所有支持者的聲音給中央黨部知道。突然傳出魏平政這樣的人選，大家都始料未及，也認為目前這個階段沒有辦法獲得彰化縣民的支持。

至於跟謝家人的溝通是否有進展？謝衣鳳回應，她當然希望未來家人可以支持及協助，但是，現階段她不會一直要求家人許可，她認為自己的參選不需要家人的許可，而是她希望獲得家人祝福，以及未來家人可以進一步的支持。

另就弟弟謝典霖尋求保住彰化縣議長的狀況。謝衣鳳表示，他們的確是還有一些意見分歧的部分，她只是表達希望可以參選縣長，就這個部分，媒體可以去詢問謝典霖的意見，她在這裡只表達自己希望參選的決心沒有改變，希望國民黨中央考量，如果現在特別徵召魏平政，是不是會讓地方基層及所有民代認為未來選舉會面臨困境。

媒體也問到，會不會考慮脫黨參選？謝衣鳳說明，現在不用講話講到這，她知道媒體希望做這樣的新聞，但她不希望現在是這樣的新聞，她希望現在還是讓這件事情單純後，讓國民黨中央瞭解地方的意見，做出最好的決定。

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