考晉級駕照通過卻未領照 糊塗女騎士違規被攔才知「3年無照騎車」 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

去年9月間，高雄一名女子小莉（化名）騎車行經仁武區一處路口，卻因違規被攔下，警方還發現她沒有駕照，遭開罰1800元；小莉不服提出行政訴訟辯稱，她4年前路考通過後，有當場向監考人員多次確認是否完成考照，得到確認後才離去，而離譜的是，小莉卻未在現場辦理領照，高雄高等行政法院審理後認為，小莉違規確實，又無法舉證，最終裁定駁回。

判決指出，去年9月間，小莉騎車行經仁武區仁忠路、仁勇路路口，但她因有「紅燈右轉」、「領有輕型機車駕照卻駕駛普通重型機車」等違規行為，被警員當場舉發，裁處罰鍰1800元。

小莉對此不滿提出行政訴訟，她表示，自己在2021年3月前往考普通重型機車駕照，路考通過後，多次向監考人員確認是否已經完成考照，得到肯定的答覆，才拿著體檢表及收據離開，直到2024年9月違規被警員攔下，她才知道這3年來騎車都是無照駕駛。

監理站也證稱，小莉確實在2021年3月晉級考照及格，但因為沒有在當日提出相關體檢表及路考成績，以至於沒有完成申領駕照程序，直到2024年11月才完成領照。

高雄高等行政法院法官表示，小莉雖然聲稱受到監考人員誤導，誤會通過路考就算完成考證程序，所以才離開考場，不過這部分她無法舉證。

法官表示，監考人員所謂「已完成考照」的說法，究竟是指已完成路考，或已完成領照程序，小莉顯然也有疑慮，但她沒有再去追問監考人員，也沒有向監理站負責核發駕照的單位確認，就自行離去，顯然也有處理不妥之處。

而小莉已經在2024年11月完成領照，但無法回推至她違規被警員攔查的當下，因此警員依法開罰並無不妥，最終裁定駁回她的告訴，但全案仍可上訴。

照片來源：示意圖。翻攝畫面

