考機車駕照注意！1月30日起取消是非題 筆試全面改選擇題

公路局推動駕照管理改革，機車駕照筆試將自1月30日起正式上路新制，全面取消是非題，統一改採50題選擇題測驗。民眾只要預約1月30日（含）以後的考試日期，就適用全新題庫。公路局表示，這次調整是以「以人為本」為核心，希望從考照階段就強化正確駕駛觀念與道路安全意識。

為什麼要取消是非題？

公路局說明，新制機車筆試題庫共1,050題，全部為選擇題，題型內容依照「正確觀念與態度」「主動停讓文化」「安全駕駛能力」及「危險感知能力」4大類設計。其中，「危險感知能力」的情境題與影片題，題數將由現行10題增加至15題，占比也從20%提升至30%，希望透過更貼近實際用路情境的考題，提升考生對道路風險的辨識與反應能力。

公路局指出，這項調整屬於駕照管理三大策略之一，目標是讓駕駛人不只會答題，更能在實際上路時具備安全判斷與主動停讓的能力。今年1月同步上路的措施，還包括強化以人為本的駕駛訓練、主動關懷高齡駕駛，以及70歲以上民眾繳回駕照可獲得TPASS乘車優惠回饋。

考生該怎麼準備才不會搞錯？

為協助考生提前適應新制，公路局監理服務網已同步提供舊制與新制的筆試模擬測驗。若預約考試日期在1月29日（含）以前，仍適用舊制題庫；若考試日期為1月30日（含）以後，則需使用新制模擬測驗。監理單位也提醒，報名前務必確認考試日期，以免準備方向出錯。

豐原監理站也提醒，機車筆試新制自1月30日起全面實施，題型不再出現是非題，考生應多利用官方模擬系統熟悉題目方向，才能順利通過筆試。

