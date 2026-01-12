考照不再怕！基隆首座公有機車考照練習場啟用中 市民免費練到熟 3

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘／基隆報導

為提升機車考照安全性並協助市民熟悉考試環境，基隆市政府正式完成首座公有機車考照練習場設置，地點位於七堵區大華一路自強橋頭旁，並自114年8月7日起開放民眾免費使用。練習場每日開放時間為上午9點至下午5點，提供有考照需求的市民一處安全、便利的練習空間。

交通處表示，該練習場僅提供考照相關場地與設施，使用者需自行準備機車與安全帽，並須由持有有效駕照的親友陪同到場練習，以確保練習過程中的安全。由於場地鄰近住宅區，也提醒民眾練習時應降低音量、避免喧嘩，共同維護周邊社區的安寧。

交通處進一步指出，考取駕照只是安全上路的第一步，真正的關鍵在於正確的交通觀念與熟練的駕駛技巧。市府鼓勵準備考照的市民，在考前多加利用練習場熟悉考試動線與操作，同時也可在有駕照者陪同下反覆練習，或選擇參加正規駕訓班課程，全面提升行車安全。

除七堵新設立的公有機車考照練習場外，基隆市中正區壽山路17號的中正公園亦設有機車練習場，提供市民就近使用。若希望獲得更完整、專業的指導，市區內也有如培德駕訓班等單位，提供付費的考照訓練課程與場地，民眾可依自身需求選擇合適方式準備考試。

交通處再次呼籲，無論選擇哪一種練習方式，唯有在充分了解交通規則、建立正確用路觀念的前提下上路，才能保障自身與其他用路人的安全，讓考取駕照成為安全駕駛的起點，而非終點。

