考照到上路一次學好 北市機車駕訓補助最高6500元

為培養騎士正確防衛駕駛觀念，臺北市交通局推出多元機車駕訓補助方案(圖片來源:交通部)

為提升道路交通安全、培養正確防衛駕駛觀念，臺北市交通局推出多元機車駕訓補助方案，即日起至12月15日，民眾只要完成機車駕訓課程，最高可獲補助6,500元，讓民眾從考照到實際上路一次學好，安全再升級。

臺北市交通局交通安全科鄭麗淑科長說明，為鼓勵民眾透過完整訓練提升騎乘安全，今年依不同族群需求，規劃三大機車駕訓補助方案。第一是考照與道路訓練一次完成，補助最高6,500元，民眾只要參加場內訓練並完成場外道路訓練，除了可獲得交通部公路局補助2,500元或3,800元外，臺北市政府再加碼補助2,700元，補助金額合計最高可達6,500元。合作的駕訓班包括大台北駕訓班、聯合駕訓班、華豐駕訓班及濱江駕訓班。

廣告 廣告

鄭麗淑科長表示，民眾如果只有參加場內駕訓課程，仍可獲臺北市政府加碼補助1,300元，適合首次接觸機車、希望先建立基本操作能力的新手族群。另外，已經考取機車駕照的民眾，也可報名參加場外道路訓練課程，透過實際道路訓練，提升路感與正確騎乘技巧，並可獲臺北市政府加碼補助1,200元訓練費。

臺北市交通局指出，針對長者推出的高齡駕駛「汽車道路安駕訓練」，提供年滿65歲且持有普通小型車駕照者報名參加。課程內容包含場內操作練習、交通法規說明及實際道路駕駛訓練，從操作技巧到用路觀念一次補齊。完成訓練者不僅免學費，部分駕訓班更額外提供1,000元補貼，讓長者開車安心、家人放心，也讓行人用路更安全。

臺北市交通局提醒，各項補助方案名額有限，有考照或再進修需求的民眾，可向臺北市各大駕訓班報名，或上臺北市交通局官網「車輛駕訓補助專區」查詢相關資訊。