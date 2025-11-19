考獸醫遇到不會題目竟當場拿手機「Google」 「超瞎」考生下場曝光

吳姓男子參加獸醫考試，遇到不會題目竟直接拿起手機作弊，高雄地檢署偵辦後予以緩起訴，但要求他須向公庫繳納6萬元。（圖／報系資料照）

某科技大學獸醫系畢業的32歲吳姓男子，2024年7月參加「113 年專技高考獸醫師考試」時，因遇上不會作答的題目，竟擅自拿出手機開啟Google搜尋答案，監考人員發現後立刻制止，並將其函送檢方，吳男在偵訊時坦承作弊，檢察官考量他為初犯且態度良好，最終予以緩起訴處分，並要求他向公庫支付6萬元。

檢方調查，吳男2024年7月20日到輔英科技大學，參加「113 年專技高考獸醫師考試」，考場位於輔英科大，在當天第二節「獸醫藥理學」科目應試期間，吳男因不知道答案、不會作答，竟直接拿出手機，打開google搜尋引擎搜尋解答，被監考人員當場查獲。

監考人員依規定將該科目扣考不計分，並禁止吳男繼續應試，隨後將事件通報檢方。在高雄地檢署偵訊時，吳男坦承不諱並表示深切悔悟，檢方審酌其無前科且犯後態度良好，依妨害考試罪予以緩起訴，但須向公庫繳納 6 萬元作為處分。

