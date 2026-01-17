考生性騷擾事件頻傳！日大考首日增4成警力防範「電車痴漢」

日本大學入學考試於17、18日登場，就往年常見針對考生的性騷擾犯罪，日本警方今年採取了前所未有的高強度對策，動員調集全國約4600名警力，較去年大幅增加4成，重點部署於列車、大型轉運站及考場周邊車站。

日本大學入學考試期間常見針對考生的性騷擾犯罪。（示意圖／unsplash）

根據日本《每日新聞》15日報導，每逢大學入學考試期間，日本社群媒體（SNS）上常出現如「考試日是痴漢（色狼）的好時機」、「鎖定女子大學沿線」等引發不安的惡意貼文。嫌犯多認為考生因擔心遲到會影響前途，被害後往往不敢及時報案。對此，警視廳自13日起將該週定為「對策強化週」，甚至在東京都台東區淺草橋站邀請藝人與學生共同宣傳，呼籲根除性騷擾，並推廣防範犯罪的應用程式「Digi Police」（デジポリス），讓受害者能在不發聲的情況下，透過螢幕顯示「請救救我」向周邊求援。此外，針對社群平台上出現惡意言論，警視廳不僅要求平台刪除相關貼文，更直接留言警告：「性騷擾是嚴重犯罪，警方必將逮捕究辦。」

不僅警方強力介入，日本文部科學相松本洋平（Yohei Matsumoto）也在記者會上罕見針對痴漢性騷擾問題發表強硬談話，痛斥這種擾亂考生心情的行為「絕不容許」。JR東日本及各私鐵公司亦全面配合，除了在車站內廣播提醒，也張貼大量醒目海報。官方強調，若考生不幸遭遇侵害，應保持冷靜，大學入學考試中心（DNC）已明確表示，因犯罪受害導致無法應試者，可申請「補考」，呼籲考生切勿為了趕考而獨自忍受侵害。

為降低風險警方呼籲考生可穿便服應試。（示意圖／unsplash）

為了進一步降低風險，大學入學考試中心在官方網站特別提醒，穿著制服容易被嫌犯鎖定為考生的標籤，因此建議考生當天「穿著便服應試也沒問題」。這項從警力、法律到服裝建議的全面防護網，反映出日本社會對此類犯罪的高度警覺。

此前，日本多地出現針對考生的網路猥褻威脅言論引發社會關注。據日本警方去年1月14日通報，犯罪嫌疑人通過網路煽動在公共交通上對考生實施猥褻行為，聲稱考生因考試時間緊迫不會報案。事件導致考生群體出現恐慌情緒，日本警方隨即宣布在考試期間增派警力加強巡邏，並通過調整報案機制保障考生權益。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

