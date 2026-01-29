考生有福了！ 4大特考英檢增列「培力英檢」 調查特考資訊科學組刪身高門檻

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

考試院今（29）日發布新聞稿指出，考試院院會已通過多項公務人員特種考試規則修正草案，包括外交領事及外交行政人員、國際經濟商務人員、警察人員及一般警察人員考試，應考資格的英語檢定種類將增列「培力英語能力檢定測驗（BESTEP）」。此外，法務部調查局**調查特考資訊科學組，亦同步刪除身高限制，相關修正皆自今年考試起適用。

考試院今日發布新聞稿指出，考試院院會已通過修法，未來4大特考英檢增列「培力英檢」、調查特考資訊科學組刪身高門檻。（圖／考試院新聞稿提供）

考試院說明，依考選部於113年8月30日召開的研商會議結論，外交、國際經濟商務人員考試，以及警察與一般警察人員考試中，三等考試「外事警察人員」類別，其應考資格英檢測驗種類，將由現行8種增至9種，正式納入培力英語能力檢定測驗，提供考生更多英檢選擇。

針對調查特考部分，考試院指出，調查局為因應資安事件調查及數位鑑識等實務需求，相關人員須具備作業系統底層技術與系統應用等基礎能力，因此將三等考試資訊科學組的專業科目「系統分析與設計」，修正為「作業系統及系統程式」。同時，考量社會環境變遷，身高已非執行勤務的關鍵條件，相關職能仍可透過其他機制強化或篩選不適任人員，因此刪除體格檢查中的身高限制。

考試院也提醒，115年警察及一般警察人員考試，預訂於3月10日至19日受理報名，6月13日至15日舉行考試；外交及國際經濟商務人員考試，預計於5月26日至6月4日受理報名，9月5日至6日考試；而115年調查特考，則預定於4月28日至5月7日受理報名，8月8日至9日舉行考試，請有意報考的民眾留意時程並及早準備。

