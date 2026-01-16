考生注意！大學學測今開放看考場 4大注意事項一次看

大學學測今開放看考場。（示意圖，本刊資料照）

115學年度學科能力測驗將於1 月17日至19日舉行，並且將於今（16）日下午開放試場與座位。大考中心也提醒，考生需要戴有效證件正本；詳閱考試簡章與試場規則避免違規；有發燒或呼吸道症狀，建議佩戴口罩；考試期間日夜溫差大，需注意保暖適時調整衣物。

學測將登場！ 今開放看考場

大考中心指出，115學測各考（分）區開放查看試場時間，為1月16日14時至16時止；無論考生實際應考日程，如需要查看試場及座位，請於規定時間內前往，其餘時間皆不開放。各考試地點之「試場平面圖」，可至大考中心網站「學科能力測驗」專區「考試訊息」公告之試場分配表頁面，點選分區試場配置圖。

有效證件正本有哪些？

大考中心提醒，考試當日務必攜帶應試有效證件正本，並請提早出門，有效證件包含國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證。要注意的是，有效證件不包含學生證；健保卡需要有照片才是應試有效證件。

生病戴口罩要注意什麼？

大考中心叮嚀考生，閱考試簡章與試場規則避免違規，查覽應考提醒與注意事項檢查表，另外，有發燒或呼吸道症狀，建議佩戴口罩，考試當日，一般考生應試可自主佩戴口罩；考生若有發燒或呼吸道症狀，建議全程佩戴口罩，並請注意咳嗽禮節。

若有持續咳嗽、因呼吸道症狀而擤鼻涕等造成聲響，影響其他考生作答時，試務人員將安排調整至備用試場應試。應試時佩戴口罩之考生，均須配合監試人員於查驗身分時，暫時脫下或拉下口罩至可辨識面貌。

保暖衣物怎樣穿不違規？

「考試期間日夜溫差大，需注意保暖適時調整衣物」，大考中心說，依據交通部中央氣象署天氣預報資訊，考試期間日夜溫差大，提醒考生多留意天氣狀況及適時調整衣物，注意保暖。

大考中心表示，考生應試時若穿戴連帽衣服，或使用耳塞，或因個人身體狀況或天氣寒冷使用帽子或口罩或手套或圍巾或非電子式傳統型暖暖包等，須配合監試人員檢查，且於身分查驗時，以不影響辨識面貌為原則。

