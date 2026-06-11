考生注意！明年3職類術科改電腦測試 發證更快速

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勞動部勞動力發展署技檢中心近日預告明年全國技術士技能檢定報考相關事項，其中國貿業務丙級、門市服務乙級及就業服務乙級等3職類術科將改成電腦測試，減少人為錯誤及發證時間。圖為第54屆全國技能競賽。（示意圖／本報資料照）

考生注意！勞動部勞動力發展署技檢中心近日預告明年全國技術士技能檢定報考相關事項，其中國貿業務丙級、門市服務乙級及就業服務乙級等3職類術科將改成電腦測試，減少人為錯誤及發證時間。

據統計，114年報考全國技術士檢定人次達42萬2131人次，技檢中心主任楊國聖表示，考量如職業安全衛生乙級術科早已改成電腦測試，且合格率並無太大波動，因此明年起將再擴大電腦測試適用職類。他強調，仍會維持一定合格率，「不會變的比較簡單」，且題庫也在不斷更新。

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楊國聖提及，部分職類化學「有機物檢驗」及化學「無機物檢驗」目前並無法規效用，考量行政成本、效益等詢問中央目的主管機關後也同意停止辦理；至於農田灌溉職類原本要綁定農田水利人員進用資格，但農業部放寬任用條件後，也改成2年辦理一次。

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