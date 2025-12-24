考生注意！高中英聽2試成績將公布 12/26上午9時開放查詢

高中英聽2試成績將公布，12/26上午9時開放查詢。（示意圖，本刊資料照）

考生注意！115學年高中英聽第2次考試成績預計於12月26日上午9時起開放查詢，且會在當天寄發成績通知單，如果報名資料有填寫手機號碼的考生，就會收到大考中心發送簡訊通知成績。

大考中心今（24）日指出，自12月26日上午9時起至2026年8月31日17 時止，可至大考中心網站115學年度高中英語聽力測驗試務專區查詢115學年度高中英語聽力測驗第二次考試的成績。

網路查詢方式

至大考中心網站115學年度高中英語聽力測驗試務專區，可透過考生專區登入後查詢，或者使用快速查詢。茲就兩種查詢方式說明如下：

考生專區查詢

請考生準備「身分證（居留證）號」與已自行設定之「密碼」，至大考中心網站首頁之「高中英語聽力測驗」／「試務專區」／「考生專區」進行登入(首次使用須先註冊)後，點選「115 英聽二」頁籤下之「成績查詢」即可查閱成績。

快速查詢

請考生準備「應試號碼」與「身分證(居留證)號」，至本中心網站首頁之「高中英語聽力測驗」／「試務專區」／「成績查詢」，點選「英聽二」按鈕，輸入「應試號碼」與「身分證(居留證)號」，即可查閱成績。

大考中心說明，為盡可能保持考生查詢成績順暢，12月26日上午8時30分至13時，首頁將以簡易型式呈現，屆時僅開放各項考試試務專區。如負載流量降低，即會提早回復首頁運作。

