考生注意！115年學測「數A、自然科」 大考中心解答出爐

115學年學測今（18）日進入第二天，今年約有12.1萬人報名。晚間大考中心也率先公布學測數A及自然科參考解答，並指出對於試題或參考答案有意見者，可於大考中心官網下載意見表，填妥後以限時掛號郵寄到大考中心，逾期不受理。

大考中心在今日晚間先公布學測數A及自然科參考解答，其他科別則將在明、後天陸續公布。成績方面績將於2月25日公布，隔日寄發成績通知單，並於2月26日至3月4日受理成績複查申請，複查結果將於3月11日公告。

115 學年度學科能力測驗 數學A考科選擇（填）題參考答案





學測數A參考答案。圖／翻攝自大考中心

115 學年度學科能力測驗 自然考科選擇題參考答案

學測自然參考答案。圖／翻攝自大考中心

