考生為拚醫科殘障名額竟「自斷左腿」！謊稱遇襲遭識破 終身殘廢

印度醫學系競爭激烈，甚至讓考生壓力大到為保障名額自殘。來自北方邦的20歲青年蘇拉吉（Suraj Bhaskar），因連續2次在醫學系入學考試中落榜，為了爭取僅有5%的身障人士保障名額，竟自行施打麻醉劑後使用機器砍斷左腳，並謊稱遭到襲擊。

印度一名考生竟為了醫學系的殘障保障名額，不惜用機械砍斷雙腿。（示意圖／unsplash）

根據外媒「Oddity Central」報導，蘇拉吉夢想從醫，卻在國家資格兼入學考試中頻頻受挫，出此下策。不過警方在調查過程中發現諸多疑點，蘇拉吉聲稱遭不明人士攻擊，但其傷口切面過於平整，研判是遭機器俐落切斷，且附近田地還遺留麻醉藥針筒，推斷這是一場有計畫的自殘行為。此外，警方更在其日記中發現他偏執寫下2026年一定要當上醫生的誓言，其心理壓力已達臨界點。

警方深入追查後認定，蘇拉吉的動機源於政府和教育機構保留給身障人士的5%錄取名額。蘇拉吉的女友向警方透露，他痴迷於考入醫學院。更追查出他曾試圖透過非法管道取得身障證明未果。面對警方盤問，蘇拉吉因說詞反覆且充滿破綻，警方更相信他是自己砍斷了自己的腳。

目前蘇拉吉已被送往創傷中心接受治療，。當地警方發言人感嘆，雖然法律上尚不確定將如何起訴這類前所未聞的案件，但蘇拉吉為了追求功名而賠上健康的身體，後半輩子都將在缺憾中度過，或許已是足夠殘酷的懲罰。

