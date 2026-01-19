考生現在能做什麼？補教機構：多找些資訊

▲教育機構得勝者文教表示，距離成績公布這有一個多月，可以利用這充裕的時期多找些資訊並加以判斷。（圖／記者朱永強攝 ）

[NOWnews今日新聞] 學測今（19）日即將落幕，學測成績將在2月25日正式公布，考生在這段時間可以做什麼呢？教育機構得勝者文教表示，距離成績公布這有一個多月，可以利用這充裕的時期多找些資訊並加以判斷。

一、熟悉科系篩選規則

若某科目考得不順，例如數A，以中山醫（339頁）來看，過去四年過篩的數A加自然級分是24、24、26、26，中山醫相對需要高分的是國文加英文。

目標校系篩選科目的近年趨勢：

例如

台大機械系（7頁），這兩年都是英數A自三科相加41級分；清大動機系（92頁）是國英數A自四科相加52級分。

高醫藥學（63頁）都是先篩的英文13級分，後篩的自然14級分；陽明交大材料系（103頁）的英自兩科相加都是29級分。

今年的篩選有改變嗎？

例一

北醫藥學英語組（293頁）過去每年都最後篩選英文科，今年改成國英數A自四科相加，需要重新判斷級分，判斷方式建議參考近兩年陽明藥學（111頁）的四科相加級分再稍降低一或二級分。

例二

北大法律三個組（271頁）也從四個篩選項目改成只看國英數B社四科相加，所以建議參考政大法律（59頁）去年的四科相加級分減一到二級分。

篩選改變後的科目找不到參考的數值

例一

如中國中醫甲組（341頁）將原本的「英文＋數A」改成「社會＋數A」，因為沒有類似校系能提供參考數值，建議不用猜測這個篩選項目的級分，掌握好另兩個篩選科目即可，就是近年國文科的14級分和自然科的15級分。

例二

政大應數系（59頁）過去都篩「數A」或是「數A＋自然」，今年改成最後比英文，因為數學系篩選英文科是沒有經驗值的，建議不必特別猜想英文科的級分。

例三

北大經濟（273頁）也是，以前最後篩選科目不是數A就是英文，或是英、數A相加，但今年最後篩的科目是國文，所以判斷是困難的。

此外，補教機構也針對今年醫學/牙醫的級分預估

▲補教機構針對今年醫學/牙醫的級分預估。（圖／得勝者文教提供）

電機資工的級分預估

▲補教機構針對今年電機資工的級分預估。（圖／得勝者文教提供）

商管法律的級分預估

▲補教機構針對今年商管法律的級分預估。（圖／得勝者文教提供）

各校預估級分

▲補教機構針對各校預估級分。（圖／得勝者文教提供）

最後，考生考完後可以做什麼？

1、「繼續準備選修內容」：選修內容可能也會幫助二階申請與表現。

2、同步準備「自我表達的訓練」：因為這不是短期可以培養的，所以可跟師長或同學互相練習，幫助二階面試表現更亮眼。

3、「背景知識的加強」：可針對考生有興趣的校系，加深加廣去閱讀相關書籍或熱門時事話題，例如：ＡＩ跟你的校系可怎麼結合等。

學測成績2月25日公布成績、2月26日將寄發成績通知單，並同步開放成績複查申請，供對分數有異議的考生進行確認。成績公告後，各項招生管道將陸續啟動，繁星推薦預計在3月18日公布錄取名單；申請入學管道則於在3月31日公布第1階段篩選結果，最終的統一分發結果則定預計6月揭曉。

