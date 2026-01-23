在學校除了學習一般學科知識之外，培養正確的科學素養與永續觀念同樣不可忽視。由國科會主導，世新大學攜手民視《科學再發現》節目團隊，前進桃園市立羅浮高中，將能源科普教育帶入偏鄉校園，讓學生在升學考試之餘，也能夠關心從自身的生活環境，關心能源議題。

高三學生，不是在考試，就是在讀書，不過也還有更重要的科普知識。

影響下的洋流：「會提供相當可觀的洋流能。」

再生能源有哪些？節能減碳還要學習嗎？當然不是，學生們要學的是，如何把這些應用在實際的生活中。

廣告 廣告

考試之外的必修課 能源科普進偏鄉

桃園羅浮高中學生：「樓梯用感應燈，有人走過去的時候它才亮。」

桃園羅浮高中學生：「因為我們復興區的桂竹比較多，二氧化碳之類的它會累積在裡面。」

計畫主持人陳彥龍vs.桃園羅浮高中學生：「它可以吸碳就對了。對，它會吸碳。」

運用當地特色，結合科學知識，比書上學到的還要更多元。國科會主導，世新大學及民視《科學再發現》節目團隊，把科普教育帶進桃園偏鄉，讓這群面臨升學壓力的的高三生，透過輕鬆學習，看見科學知識如何和日常生活適時的結合。

考試之外的必修課 能源科普進偏鄉

桃園羅浮高中校長瑪紹．彼藺：「其實在近年 108 課綱、12 年國教的架構底下，課程即生活、科學即實踐，也是羅浮高中一直在課程實踐的靈魂之一。」

科普走進校園，當然學生在家也可以隨手可得。桃園羅浮高中學生：「科學再發現首播民視新聞台，每週日下午三點至四點。」

考試之外的必修課 能源科普進偏鄉





原文出處：考試之外的必修課 能源科普進偏鄉

更多民視新聞報導

能源教育進偏鄉 科普扎根校園

學習中建立環保與永續觀念 再生能源教學點亮偏鄉學童

國防大學打造"國防科普劇" 1/25電視首映

