考試壓力吃炸物狂冒痘 高三生爛瘡長滿臉
記者陳佳鈴／台中報導
許姓高三生面臨學測考試壓力，每當深夜補習結束返家前，都會買炸物及手搖飲當宵夜繼續唸書，結果日前臉頰兩側冒出大片青春痘，甚至還會疼痛，讓他不得不戴口罩上學，連帶也影響唸書情緒，就醫檢查發現是囊腫型痤瘡，經建議外用藥物搭配局部藥物注射及口服A酸，同時調整作息後，總算讓他有臉出門了。
亞洲大學附屬醫院皮膚科醫師沈冠宇表示，「尋常性痤瘡」(acne vulgaris)也稱為痤瘡或痘痘，是一種常見的發炎性皮膚疾病，尤其好發於青春期的青少年，因此也被稱為青春痘，約85%的青少年都曾發生痤瘡，若是控制不良、遺留明顯痘疤，會對患者的情緒、社交及人際關係造成重大影響。
沈冠宇指出，痤瘡的形成機轉牽涉到許多病生理因素，除了皮脂分泌過多與毛囊過度角質化、毛囊皮脂腺內微生物過度繁殖及毛囊發炎為主要四大病因外，痘痘家族史及藥物史的詢問也非常重要，如果合併體毛增加、體重增加、月經不規則患者、不易懷孕等症狀，就需要檢查是否有多囊性卵巢症候群(PCOS) ，尤其熬夜晚睡、工作/學業壓力過大、抽菸或者需要長期上妝也都會惡化痤瘡。
因此沈冠宇強調，飲食部分要避免吃甜食、炸物、油膩食物以及奶製品，另外乳清(高蛋白)也會增加痤瘡形成，卸妝產品要避免使用卸妝油，卸妝水/乳/霜都較不易長痘痘，如果是易長痘膚質，防曬及保濕產品要選用清爽質地系列，塗防曬產品後也要減少疊擦乳液，以免過度黏膩厚重而使毛孔阻塞，患者本身也要保持身體通風涼爽、避免穿著濕衣服以免惡化軀幹毛囊發炎。
治療方面，沈冠宇建議，狀況輕微者可考慮外用藥物治療如過氧化苯甲醯、外用類維生素A酸、外用抗生素等，患者可將藥物冷藏或混乳液稀釋後逐步增加使用濃度，以減低初期使用的不適感，中重度的患者可使用口服藥物治療，包含口服抗生素(避免單獨使用)、口服維生素A酸、口服複方避孕藥等，但各種藥物皆需注意使用時機點及監測副作用，往往需要數月療程才能看到最好的療效。
至於前述高三生因屬於發炎疼痛的囊腫型痤瘡，除了外用藥物外，也必須採用抗發炎的局部藥物注射治療，如果害怕打針及排斥吃藥患者，也可以考慮接受光動力治療或者 1450𝑛𝑚波長雷射以達到控油抑痘效果。
