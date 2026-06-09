考試太難「無差別加分」？家長控警專黑箱作業…800生畢業分發恐大亂

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社會中心／台北報導

警專學生家長指控，校方意圖對學生成績採無差別加分，引爆「黑箱與不公」爭議。（示意圖／非當事師生照／翻攝網路）

臺灣警察專科學校近期又爆爭議，繼學生在食堂內拋甩飯鍋浪費食物，昨日（８日）又爆出有學生在宿舍內吸食電子煙，如今一波未平，一波又起，有警專學生家長投訴，其中一門「刑事偵查」科目疑因學生考試不理想，校方竟對20多個班級、800多名學生採平時成績「無差別加分」，引發學生反彈後緊急喊卡，但校方又祭出補交報告、小測驗等方式加分，因補救措施標準不一致，再度引發「黑箱與不公」疑慮，家長痛批此舉恐影響800多名學生的畢業分發、學分取得及警察特考資格，呼籲警政署等單位應介入徹查，以免學生權益受損。

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警專學生家長指控，校方意圖對學生成績採無差別加分，引爆「黑箱與不公」爭議。（圖／翻攝網路）

警專學生家長指控，校方意圖對學生成績採無差別加分，引爆「黑箱與不公」爭議。（圖／翻攝網路）

根據《警政時報》報導，警專學生家長指控，孩子目前正在積極準備期末考，希望爭取較佳成績以利未來畢業分發到理想單位，但在其中一門攸關分發權益的「刑事偵查」科目上，疑似因考題太難，校方決定對20多個班級、800多名學生採平時成績「無差別加分」，但這樣的做法等於無視平時認真上課學生的權益，引起大量學生反彈，校方這才緊急喊卡。

為了讓學生有機會補救，校方又祭出補交報告、小測驗等加分方式，但家長控訴「刑事偵查」科目，授課教師有10多位，有些老師不讓學生補交報告、有些老師額外實施小測驗，補救措施五花八門，毫無公平可言，恐對學生造成二次傷害。不被允許採取補救措施的學生，恐因科目不及格拿不到學分，沒有足夠學分，就不能參加特考，必須再延誤1年時間，身心備受煎熬。

家長質疑，難道校方培養未來的警察，平時成績都不按學生真實上課情形打分數，反而用一些「偷吃步不守規矩」的方式來教育學生嗎？難怪警察違法亂紀的案件層出不窮，若在校師長都以這種方式來教育學生，又怎能期待學生畢業後會做一個守法守紀的警察，難道師長沒有責任嗎？怒轟校長應該要負起最大的責任。

面對家長指控，警專校長室回應，「刑事偵查」期末考試評分是電腦閱卷，因有學生反映考題太難，校方一度統一每人加15分，但有學生本來就考了高分，認為統一加分並不公平，考量原做法確實對優秀學生不公，因此接獲反映後已取消加分措施。對於部分因此必須補考的學生，校方尊重個別教師的教學給分標準，因此將維持目前依照相關規定完成的給分。



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