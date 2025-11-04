考試院公布114年公務人員傑出貢獻獎得獎名單

114年公務人員傑出貢獻獎表揚大會定於12月16日舉行。（考試院提供）

114年公務人員傑出貢獻獎得獎名單揭曉。今年全國各主管機關共推薦70名公務人員及59組團體參選，經考試院邀集各領域具有專業與經驗的評審委員審查後，最終選出6名個人得獎者與6組團體得獎單位。

在個人獎部分，環境部環境管理署科長謝適鴻、臺灣橋頭地方檢察署主任檢察官鄭子薇、宜蘭縣政府衛生局局長徐迺維、桃園市政府工務局科長陳翠慧、臺灣臺北地方檢察署主任檢察官張靜薰，以及交通部航港局組長劉嘉洪脫穎而出，榮獲本年度的傑出個人獎。

團體獎則由農業部農田水利署、花蓮縣秀林鄉衛生所、臺中榮民總醫院「卓越智慧醫療，創造醫病雙贏」團隊、交通部鐵道局「建構鐵路地下化‧點亮璀璨新高雄」計畫團隊、新北市政府警察局「治安旗艦隊－阻詐、反毒、科偵永續」團隊，以及臺灣新竹地方檢察署「國家安全營業秘密辦案團隊」獲得殊榮。

無論是個人或團體得獎者，在永續國土發展、婦幼安全保障、衛生照護、公共工程、犯罪偵辦、海上運輸、灌溉服務、偏鄉醫療、智慧醫療、都市交通、打擊犯罪及司法守護等各個領域，都展現了卓越的專業成就與貢獻，足為全體公務人員的典範。

考試院預定於12月16日舉行表揚大會，向所有得獎者致敬，表彰他們對公共服務的傑出奉獻，並期盼藉此激勵全國公務人員秉持勇於任事、主動承擔的精神，在各自的崗位上持續追求創新與卓越，提供更優質的公共服務。