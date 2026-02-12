考試院刪監獄官法警監所員身高限制 115年起適用

考試院院會今（12）日通過公務人員特種考試司法人員考試規則第7條附表三及公務人員特種考試原住民族考試規則第6條附表十修正草案，自115年起，司法人員、原住民族特考刪除身高限制。(考試院提供)

考試院院會今天（12日）通過公務人員特種考試司法人員考試規則第7條附表三及公務人員特種考試原住民族考試規則第6條附表十修正草案，刪除三等考試監獄官類科、四等考試法警與監所管理員類科體格檢查中的身高規定，並自115年起適用。

考試院說明，用人機關司法院及法務部考量社會環境與勤務型態變化，認為法警及矯正人員工作內容趨於複雜多元，經檢視職務所需職能後，衡量身高並非執行勤務的關鍵因素，職務相關能力可透過其他方式補足，因此建議刪除司法人員特考及原住民族特考相關類科的身高限制。

廣告 廣告

考試院指出，基於憲法保障人民應考試服公職權及平等權意旨，並考量身高非執行職務必要條件，繼警察、一般警察、海巡、移民及調查等特考已陸續取消身高限制後，本次再修正司法人員特考與原住民族特考規則，刪除監獄官、法警及監所管理員等3類科身高限制規定。

考試院補充，115年司法人員特考預定4月28日至5月7日受理報名，8月8日至10日舉行考試；原住民族特考預定5月26日至6月4日受理報名，9月5日至6日舉行考試。相關期程可至考選部全球資訊網「應考人專區」查詢。