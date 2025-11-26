考試院周弘憲院長呼籲年金改革持續 避免退撫基金提早見底
第14屆考試院就職即將滿一年，考試院院長周弘憲今天（26日）舉行媒體茶敘，針對立法院審議中的公教退撫法草案提出看法，他表示國家面對高額潛藏負債，應讓年改方案走完全程，不要再擴大基金赤字，並應透過院際合作一起解決各職業別基金的財務困境。
周弘憲院長說明，退撫新制從84年起就沒有足額提撥，至今基金已經累積了2.96兆的潛藏債務，如果沒有年改，退撫基金在120年就會歸零。如果年改剎車，基金用罄的時間會再提前4年。他呼籲應盡快展開院際合作，共同解決所有職業別的保險與退休基金財務困境。
施政成果方面，周弘憲院長提到，今年考試院完成多項法規修訂與制度改革，包括公務人員保障法、考績法及安全衛生防護辦法修正，以及友善職場措施如身心調適假、育孫留職停薪等。國家考試也持續減科、擴大電腦化測驗規模，對年輕世代更為友善。
此外，他說明這屆考試院和行政院人事行政總處合作，調高近4000個中央及地方職務列等，強化了中央四級機關、六都和縣市政府的攬才和留才誘因。對於考試院推出的各項政策及改革，他也特別感謝所有考試委員的支持，以及所有同仁的努力。
