考試院拜訪雲林縣政府 中央攜手地方精進人事制度

考試院副院長許舒翔(左)致贈紀念品予張麗善縣長(右)。（考試院提供）

考試院由許舒翔副院長率同考試委員、銓敘部施能傑部長、考選部林明裕次長前往雲林縣政府進行交流。（考試院提供）

考試院副院長許舒翔率同考試委員、銓敘部部長施能傑、考選部次長林明裕及保訓會主秘廖慧全，赴雲林縣政府與縣府團隊舉行業務交流座談，展現中央與地方深化合作的積極意願。座談中，雲林縣政府提出12項人事相關議題，考試院承諾將逐項研議並回報進度，期望攜手地方打造更務實可行的人事制度。

許舒翔副院長致詞時表示，考試院近期已修正官等職等配置準則，調降委任配置比率、擴大薦任職務空間，同時增列簡任非主管職務，協助機關更有效運用人才。為平衡中央與地方發展，考試院院會也通過地方機關職務列等調整案，總計有590個機關、3500個職務將提高列等上限，預計自115年2月1日開始實施。許舒翔副院長並感謝張麗善縣長的支持，表示112年地方特考首度在雲林設置國家考試考區，讓在地學子能就近應試，期望縣府未來能持續協助國家考試的辦理。

雲林縣長張麗善則回應表示，考試院近期推出的各項改革有助於縣府留才與人力運用，尤其提高職務列等地部分對地方留才助益良多。她強調，政策推動最終仰賴的還是人，期盼考試院持續協助地方補充並強化公務人力，提升施政效能。