考試院深入基層 與元長鄉公所交流人力與職等改革需求

考試院副院長許舒翔(左)致贈紀念品予李明明鄉長(右)。（考試院提供）

考試院今(2)日，由許舒翔副院長率同考試委員、銓敘部施能傑部長、考選部林明裕次長拜會元長鄉公所。（考試院提供）

考試院副院長許舒翔今天(2日)偕同考試委員、銓敘部部長施能傑、考選部次長林明裕及保訓會主秘廖慧全，前往雲林縣元長鄉公所進行業務交流座談。會中雙方就待遇調整、資訊人力及農業技術人力配置等議題交換意見，希望透過了解地方實務困境，使後續改革更貼近機關需求。

許舒翔副院長致詞時指出，外界期待多年的官等職等員額配置準則修正，預計於114年12月上旬上路；此外，地方機關職務列等調整也將於115年2月1日實施。雖然這次調整範圍不含鄉、鎮、市公所，但考試院十分重視屬於地方制度下自治團體的鄉、鎮、市公所。他表示，相關職務列等地調整需兼顧職責程度、業務性質及機關層級，已請銓敘部詳加研議。

元長鄉鄉長李明明表示，元長鄉是典型的農業鄉，面對極端氣候、農作損害、地區建設需求增加等問題，基層工作日益沉重，許多同仁需身兼多職，因此員額與列等調整確實有必要。她也提到，資訊安全、公共工程管理等的工作量近年大幅增加，但資訊人力與專業土木工程人力卻難以補足，感謝考試院願意走入地方，期待透過交流能讓公所人力、職等與薪資待遇得以改善，使在地人才願意留在地方服務。