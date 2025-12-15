考試院示警 退撫法修法衝擊政府長期財政負擔

考試院院長周弘憲在國政茶敘中，針對退撫法修法表示擔憂。（考試院提供）

針對近期退撫制度修法，考試院表達反對立場，指出相關調整恐對退撫基金的長期財務穩定及政府整體財政造成影響。考試院說明，退撫新制自實施以來即存在提撥不足問題，累積相當規模的潛藏負債。雖然106年的年金改革一度改善基金財務狀況，但目前仍有約2.96兆元的潛藏債務，基金永續問題尚未解除。

考試院表示，此次修法將退休所得替代率回調至112年水準，恐對基金財務造成進一步壓力。依相關推估，修法後公教退撫基金的用罄時間可能提前至134年及131年，除影響制度穩定外，也引發世代公平性的疑慮。

在政府財政層面，考試院指出，為因應個人專戶制所衍生的財務缺口，若由政府分年編列預算撥補，公教合計約需3370億元，而停止調降退休所得所新增的財務缺口約為3600億元，兩者合計高達6970億元。考試院補充，目前公教退撫基金餘額約為1兆元，卻仍背負接近3兆元的潛藏債務，而修法增加的新缺口尚未提出明確財源規劃，恐進一步加重政府與納稅人的負擔。

考試院也提到，近年政府已多次對公保及退撫基金進行撥補與挹注，金額達數千億元，但依精算報告顯示，約20年後退撫基金年度收支短差，公教合計可能高達2000億元，修法後短差恐再擴大。此外，若將其他職業別退撫及保險制度的潛藏負債一併計算，整體規模已超過20兆元，遠超過政府預算可承擔範圍。

基於上述考量，考試院表示，在尚未提出具體且可行的財務改善方案之前，對於可能進一步擴大財務缺口的修法持保留態度，並呼籲審慎評估其對基金永續及國家財政的長期影響。