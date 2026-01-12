（圖／本報系資料照）

立法院去年底三讀修正通過《公務人員退休資遣撫卹法》，調整退休所得替代率與物價連動機制。考試院和銓敘部官員都表示，需花半年來重新審定近18萬名已退休公務人員的退休所得替代率。而如此緩慢的行政效率狠打臉賴政府積極推動的「AI新十大建設」。

藍白挾人數優勢通過停砍年金法案，行政院長卓榮泰原本打算不副署也不執行，但5名大法官自毀清譽，逕自判決《憲法訴訟法》修正案違憲失效，及時替卓揆解套，卓也改變原意，決定副署讓總統公告生效後，立刻提出釋憲。

換言之，政府打心底就不會去執行，但在大法官未作成暫時處分及釋憲結果的前提下，行政機關仍須依法行政，也就是應按照公告的法律來調整退休公務員的所得替代率，並依法發放，否則就可能有瀆職罪的法律責任。

考試院說要花半年的時間來重新審定，並不令人意外，因為依據《憲訴法》規定，暫時處分作成後，若超過6個月，本案仍未能判決，將會失效。在考試院已向憲法法庭聲請釋憲下，恐怕近日就會有初步結果。

然而，身為五院之一的考試院如此遮遮掩掩，形同替行政院圓謊。尤其祕書長劉建忻還表示，審定工作本身就是執行法令的第一步，這需要時間，不能出錯，也不能讓同仁過勞，不能操之過急，倉促上路。

的確，考試院有同理心讓現職員工不能過勞，社會該給劉建忻掌聲，但對退休公務員權益冷漠以待，卻顯得雙標。何況在AI時代，ChatGPT就可秒答各類問題，銓敘部可以委外處理，大方當「薪水小偷」，這應該也不用半年吧！