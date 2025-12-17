考試院表揚114年公務人員傑出貢獻獎

總統與獲獎者一同合影。（銓敘部提供）

總統親臨114年公務人員傑出貢獻獎表揚大會現場致詞。（銓敘部提供）

考試院舉辦「114年公務人員傑出貢獻獎表揚大會」，由考試院院長周弘憲主持，總統賴清德出席致詞並頒獎，表揚6位個人得獎者與6組得獎團體。賴清德總統在致詞時表示，傑出貢獻獎是政府體系的最高榮譽，獲獎者長期投入公共服務，用專業與創新協助人民解決問題，對國家發展具有正面影響。

賴清德總統肯定公務人員是社會安定與民主韌性的關鍵力量，過去四年政府三度調升軍公教薪資，而在2016年開始推動的年金改革更是為了讓制度永續，不應該因為倉促修法走回頭路。賴清德總統也期許，公務同仁面對快速變動的國際局勢與科技浪潮，都能善用各項數位與AI工具，為臺灣未來發展打下更穩固的基礎。

廣告 廣告

考試院院長周弘憲表示，希望透過公開表揚文官典範，勉勵全體公務人員勇於承擔並不斷創新。表揚大會的承辦機關銓敘部指出，傑出貢獻獎被視為公務界的奧斯卡獎，各得獎者所屬機關都對同仁獲獎都引以為榮。