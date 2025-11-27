考試院通過移民特考刪身高限制 115年起適用

（中央社記者高華謙台北27日電）考試院會今天修正通過公務人員特種考試移民行政人員考試規則，除了刪除身高限制，並調整二等、三等及四等考試專業科目，且考量犯罪手法隨科技發展越趨複雜，三等考試新增資訊組，自民國115年移民特考開始適用。

考試院透過新聞稿表示，考試院會今天通過公務人員特種考試移民行政人員考試規則第8條、第11條及第3條附表一、第5條附表二修正草案。

考試院指出，用人機關內政部經通盤檢視工作所需職能，審酌身高不是執行勤務的關鍵因素，相關工作職能需求尚可透過其他方式強化補足或篩汰不適任人員，因此刪除體格檢查身高限制。

考試院說明，用人機關考量移民行政業務性質龐雜特殊，近年犯罪型態與手法隨科技發展越趨複雜化及多樣化，為因應實際勤業務及科技犯罪趨勢需要，建議三等考試移民行政類科下分設組別取才，包括由現行移民行政類科改置的「一般組」及新增「資訊組」，並通盤檢視調整各等別、類科應試專業科目設計及內涵。

考試院說，其中二等考試配合核心職能需要，調整專業科目內涵及範圍，維持列考4科；三等、四等考試經調整後，專業科目數都減少1科，分別列考4科及3科。

考試院表示，為減輕應考人負擔，二等及三等考試應考資格英語檢定測驗成績採認年限，由現行報名期間前3年內，修正放寬為報名期間前5年內；另增列培力英語能力檢定測驗（BESTEP）為英檢採認種類，由現行8種英檢測驗增加為9種。（編輯：張均懋）1141127