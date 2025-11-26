考試院長周弘憲談年改：應走完全程 不要再擴大赤字

考試院第14屆團隊上任近1年，考試院長周弘憲(中)率首長與媒體茶敘。(記者楊綿傑攝)

〔記者楊綿傑／台北報導〕考試院第14屆團隊上任將滿1年，院長周弘憲今天率相關部會首長與媒體茶敘。他針對立法院審議中的公教退撫法草案呼籲，國家面對高額潛藏負債，應讓年改方案走完全程，不要再擴大基金赤字，並應透過院際合作一起解決各職業別基金的財務困境。

周弘憲說，退撫新制從84年起就沒有足額提撥，繳費和收益不足以支撐給付，至今基金已累積了2.96兆的潛藏債務，這是跨世代必須共同承擔的歷史共業，也因此才會有年金改革的推動。近年退撫基金財務改善，是年改帶來的成果，將節省經費挹注回基金，擴大了本金，配合投資績效提升賺了更多的收益；如果沒有年改，退撫基金120年就會歸零。

周弘憲強調，即使推動年改，基金仍會在20多年後用罄。如果立法院的修法通過，讓年改踩剎車，不但挹注款、投資收益都會減少，基金用罄時間還會再提前4年，無論對退休或者現職人員都不是好事。而擴大的資金缺口如果要求政府填補，因為缺乏預算法和財政紀律法規定的「彌補資金的來源」，以及財政收支劃分法規定的「相對收入來源」，又可能引發行政院提出違憲爭論。

周弘憲指出，最近朝野政黨都在修改勞工保險條例，確立政府的最後支付責任，這就帶出一個嚴肅的議題，就是政府解決軍公教勞農和國民年金的潛藏債務，每年究竟要花多少錢才夠？在不排擠其他支出的前提下，錢又該從哪裡來？如果沒有另覓財源，未來無論誰執政都會焦頭爛額，納稅人負擔也會非常沈重。因此應儘速展開院際合作，共同解決所有職業別的保險與退休基金財務困境。

周弘憲說，政府每年撥補公保、軍公教退撫，同時也在撥補勞保，已經很吃力，但國家的潛藏債務仍高達20兆。在還沒提出財務改善方案前，實不宜修法擴大支出，讓問題更難解決。其實目前為止的年改所得調降，絕大多數來自社會不支持的18％優存；如果能讓年改方案繼續走，4年後所得替代率就不再下降，這段期間政府還會視物價指數來調高退休給付，足以讓公教退休人員有基本生活的保障，基金也不會提前見底，應是目前條件下的最佳作法。

周弘憲說，公務人員退休撫卹是考試院的憲法職權，基於院長的職責，他必須呼籲各界嚴肅看待退撫基金財務不永續的問題；而作為國家的政務人員，他也希望現在的決策不要擴大國家財政負擔，影響年輕世代的權益。

